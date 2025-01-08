Кореляція біткоїна з акціями США: що це означає для майнерів

Аналітики відзначають, що біткойн відновлює сильну кореляцію з фондовим ринком США, особливо з індексом S&P 500. За останні 20 днів цей показник досяг рівня 0.88, що свідчить про синхронний рух активів. Після періоду розбіжності у 2023-2024 роках, коли біткойн виріс на 47%, а S&P 500 піднявся лише на 4%, ринки знову починають рухатися спільним курсом. Це може створити нові умови для інвесторів, які розглядають цифрові активи.

Макроекономічні чинники продовжують відігравати важливу роль у динаміці крипторинку. Федеральна резервна система США переглянула свої плани щодо зниження ставок, скоротивши їх до мінімуму. Це спричинило тиск на ризикові активи, включаючи криптовалюти. Однак біткоїн вдалося зберегти стабільність завдяки зменшенню його обсягів на біржах. За даними CoinGlass, резерви біткоїна досягли найнижчого рівня з 2018 року, створюючи дефіцит. Цей дефіцит сприяє зростанню ціни на актив, незважаючи на загальні ринкові виклики.

Політична ситуація в США може створити сприятливі умови для розвитку майнінгової індустрії. Перемога республіканців у Конгресі та їхнє дружнє ставлення до криптовалют відкривають перспективи регуляторної стабільності. Ініціативи, спрямовані на підтримку галузі, можуть включати податкові послаблення, доступ до дешевшої енергії та спрощення правил. Це особливо актуально для великих майнінгових компаній, які прагнуть оптимізувати витрати та збільшити ефективність своїх операцій.

Повернення кореляції між біткоїном і S&P 500 є важливим сигналом для майнерів, щоб переглянути свої стратегії. Ринки стають більш взаємозалежними, що вимагає врахування глобальних економічних і політичних змін. Дефіцит біткоіна на біржах створює сприятливе середовище для росту, але ринкова нестабільність вимагає ретельного планування. Лише проактивний підхід дозволить майнерам адаптуватися до нових умов, зберегти рентабельність і скористатися перспективами.

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