Гаманці, сумки та смартфони не можна залишати на сидінні автомобіля: чому

Більшість людей залишають на сидінні автомобіля сумки, гаманці та різні гаджети. Проте це є поширеною помилкою.

Про це повідомили в PIxel. Адже такі дії можуть призвести до злому автомобіля.

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Зловмисники часто звертають увагу на такі речі, оскільки вони можуть бути цінними. Злочинці можуть реалізувати свій план навіть якщо водій знаходиться в машині або поряд з нею.

Щоб не стати жертвою злому, краще сховати цінні речі. Гроші та телефон можна залишити у кишені. Маленьку сумочку варто покласти у бардачок. Якщо не вміщується, її можна поставити на килимок біля пасажирського сидіння. Якщо речі все ж таки залишаються на сидіннях, то слід активувати функцію автоматичного замикання дверей.

Крім цього, потрібно бути обережним та уважним. Зокрема, вночі паркувати автомобіль потрібно в добре освітлених місцях. Також не можна залишати ключі в замку. На відкритій стоянці варто залишати автомобіль лише на короткий термін.

Завдяки цим простим правилам, ви зможете зменшити ризик стати жертвою злому автомобіля.

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