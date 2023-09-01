Кошельки, сумки и смартфоны нельзя оставлять на сиденье автомобиля: почему

Большинство людей оставляют на сиденье автомобиля сумки, кошельки и разные гаджеты. Однако это распространенная ошибка.

Об этом сообщили в PIxel. Ведь такие действия могут привести к взлому автомобиля.

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Злоумышленники часто обращают внимание на такие вещи, поскольку они могут быть ценны. Преступники могут реализовать свой план, даже если водитель находится в машине или рядом с ней.

Чтобы не стать жертвой взлома, лучше спрятать ценные вещи. Деньги и телефон можно оставить в кармане. Маленькую сумочку следует положить в бардачок. Если не вмещается, его можно поставить на коврик возле пассажирского сиденья. Если вещи все же остаются на сиденьях, следует активировать функцию автоматического запирания двери.

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Кроме этого нужно быть осторожным и внимательным. В частности, ночью парковать автомобиль нужно в хорошо освещенных местах. Также нельзя оставлять ключи в замке. На открытой стоянке следует оставлять автомобиль только на короткий срок.

Благодаря этим простым правилам, вы сможете снизить риск стать жертвой взлома автомобиля.

Напомним, автомобильные эксперты поделились советами, как избавиться от следов от дворников на лобовом стекле машины.

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