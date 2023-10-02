Косметологи назвали сім протипоказань для пілінгу шкіри

Гідрокси кислоти стали невід'ємною частиною не лише процедур у косметологічних кабінетах, але й домашнього догляду за шкірою. Ми цінуємо їх за здатність допомагати клітинам шкіри оновлюватися, надавати їй сяйво, вирівнювати тон, зменшувати пігментацію і заспокоювати запалення. Про це повідомляє Ukr.Media.

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Але існують обставини, коли варто тимчасово утриматися від їхнього використання:

Період активного висипання або важкого акне - у цей час кислоти можуть проникнути занадто глибоко через порушений епідермальний бар'єр і викликати подразнення, опік або лущення. Під час прийому системних ретиноїдів (зазвичай через акне) слід повідомити косметолога, оскільки не всі кислоти можна використовувати одночасно. Алергія на горіхи або непереносимість лактози - це протипоказання для використання мигдальної і молочної кислоти відповідно. Купероз або розацеа - гліколева і молочна кислоти можуть призвести до загострення цих захворювань. Атопічний дерматит і псоріаз - це імунні стани шкіри, і реакція на кислоти може бути непередбачуваною, тому пілінги варто робити обережно. Після воскового або лазерного видалення волосся - після цих процедур слід відкласти проведення пілінгів на 2 тижні. У період вагітності і лактації, особливо ретиноєвого пілінгу, слід утриматися від використання кислот, але якщо ваша шкіра раніше не була знайома навіть зі звичайними гідрокси кислотами, то краще відмовитися від них.

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