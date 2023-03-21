Килимки будуть сухими: як позбутись зайвої вологи в салоні авто

Весною на підлозі автомобіля часто з'являються калюжі через сльоту, що може призвести до підвищення вологості та запотівання лобового скла. Також, якщо килимок залишається мокрим, то при перепаді температур він може замерзнути, що створює ризик для водія.

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Існують деякі ефективні способи боротьби з цими проблемами, які можуть допомогти запобігти накопиченню вологи або ефективно впоратися з водою. Наприклад, завжди можна просто витрусити килимок від зайвої води. Проте, якщо немає часу на це, краще скористатися перевіреними водіями методами.

Гумова груша допоможе швидко вбрати воду з автомобільного килимка і водночас не забруднити водія;

Газети підкладають під килимок чи сидіння. Папір вбиратиме воду, знизиться вологість у салоні, а ворсове покриття з днищем автомобіля будуть під захистом. Водночас бажано регулярно міняти газети, щоб не з'явився грибок та неприємний запах у салоні;

Спеціальний вологовбираючий килимок також збиратиме зайву воду в салоні. Але його треба періодично сушити, адже об'єм води, що вбирається, обмежений.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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