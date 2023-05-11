Шкіра буде сяяти: рецепт маски для обличчя на основі борошна

Борошно можна застосовувати не лише в кулінарії, але й в косметології. Маски з борошна живлять, підсушують, відлущують та вирівнюють тон.

Маска №1: очищення і матування

Приготування. Візьміть 2 ст. л. пшеничного борошна, 0.5 ч. л. рідкого меду, 1 ч. л. молока. Змішайте.

Застосування. Нанесіть маску на чисту шкіру обличчя, уникаючи зони навколо очей. Тримайте маску 15-20 хвилин. Вмийтеся теплою водою.

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Маска №2: тонізування та сяйво

Приготування. Візьміть борошно та кефір чи ряжанку. Змішайте.

Застосування. Нанесіть маску на чисту шкіру обличчя і шию, залиште на 20 хвилин. Змийте теплою водою.

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