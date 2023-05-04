Кремль, ймовірно, самостійно організував атаку дронами - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) зробив свої висновки щодо атаки Кремля дронами 3 травня та стверджує, що теракт, вірогідно, був спланований російською владою.

Росія звинуватила Україну в нанесенні ударом БПЛА по Кремлю 3 травня. На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно, як дрон вибухає поблизу флагштока на вершині будівлі в Москві, одночасно з цим на відео видно двох невідомих, які піднімаються на купол будівлі.

У Кремлі звинуватили Україну в організації "спланованого теракту" з метою вбивства президента Росії Володимира Путіна та уточнили, що Путіна не було в Кремлі під час нападу, тому він не постраждав. Українські офіційні особи, включно з президентом України Володимиром Зеленським, наголосили, що Україна до атаки не причетна.

На думку ISW, це спланована акція, за допомогою якої влада РФ хоче досягти кількох цілей:

– показати внутрішній російській аудиторії, шо війна може перекинутись на територію РФ, тому відноситись до неї треба серйозно;

– розширити масштаби мобілізації;

Крім того є явні ознаки спланованості теракту самим Кремлем:

– Російська влада нещодавно вжила заходів для посилення можливостей внутрішньої протиповітряної оборони Росії, в тому числі в межах самої Москви, тому вкрай малоймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька ступенів ППО та підірватися або бути збитими просто над Кремлем, одночасно забезпечивши вражаючі знімки..

– Геолокаційні зображення за січень 2023 року показують, що російська влада розмістила системи протиповітряної оборони "Панцир" під Москвою для створення кіл ППО навколо міста.

– Негайна, узгоджена та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад було підготовлено всередині країни задля певних політичних наслідків.

– Кремль отримав можливість звинуватити Україну в проведенні теракту, а російські ЗМІ швидко підхопили цей посил. Якби атака безпілотників дійсно була спланована Україною, реакція була б не такою узгодженою. Вірогідно, що офіційна відповідь Росії була б набагато більш неорганізованою.

– Росія влаштувала цей теракт напередодні Дня Перемоги 9 травня, з метою представлення війни своїй внутрішній аудиторії як частини їхнього життя. Російська влада хотіла показати, що війна стосується кожного росіянина.

– Ймовірно, Кремль планує скасування чи обмеження святкових заходів на День Перемоги і "атака безпілотниками" – чудовий привід для цього. Це посилило б ненависть росіян до України, яка, за твердженнями Кремля, перешкоджає вшанування РФ важливих історичних подій.

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– Атака дронами дала можливість деяким російським блогерам почати закликати Росію до ескалації у війні, хоча у неї немає на це ресурсів. Зокрема, Ігор Гіркін розкритикував Кремль за те, що Україні дозволили перетнути "червоні лінії" та закликав відповісти, запропонувавши здійснити напад на президента України Володимира Зеленського. Інші відомі блогери навпаки закликали до обережної відповіді, пояснюючи це тим, що цей теракт не впливає на оперативну чи стратегічну ситуацію під час війни. Ці наративи можуть підтвердити посилені заходи мобілізації, а не ескалацію.

Крім того, можливо Кремль планує провести інші операції під фальшивим прапором для збільшення внутрішньої підтримки війни. Центр українського спротиву повідомив, що російські сили в Брянській і Курській областях отримали українську форму для проведення операції під фальшивим прапором у прикордонних районах. Російські блогери почали поширювати фейк щодо підготовки українських військ до провокації проти Придністров'я і спроби увійти в Придністров'я в період з 9 по 15 травня. 3 травня Євген Пригожин безпідставно заявив, що український контрнаступ уже почався, ймовірно, з ціллю посилення військової підтримки Росією наступу Вагнера на Бахмут.

Нагадаємо, у Кремлі пролунало два вибухи.

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