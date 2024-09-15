Криза на ринку праці: у якій сфері знайти працівників стає практично неможливо

В Україні стає дедалі складніше знайти професіоналів у сфері готельно-ресторанного бізнесу. У серпні конкуренція серед кандидатів знову досягла рівня червня.

Це явище є частиною сезонних змін: зазвичай восени шукачі активізуються у пошуку роботи, готуючись до підвищення бізнес-активності. Про це пише OBOZ.UA.

"Але й не забуваймо про зовнішні фактори, які впливали на ринок праці в серпні – масовані обстріли та перебої з електроенергією. Категорія з найбільшою кількістю вакансій – "готельно-ресторанний бізнес, туризм" потрапив у список сфер з найнижчою конкуренцією. Водночас серед шукачів справжня боротьба точиться на вакансії "дистанційки", – зазначається в результатах дослідження work.ua.

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Серед претендентів зросла кількість освітян, водночас зменшилася частка молоді. Найбільше нових кандидатів спостерігається в прифронтових регіонах:

Херсонській (+4%),

Запорізькій (+4%),

Миколаївській (+3%),

Одеській (+2%) області

Також зросла кількість шукачів у сферах "Освіта і наука" (+7% кандидатів) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (+4%), де у серпні спостерігався найбільший приріст вакансій. Тенденція до зменшення кількості молодих претендентів розпочалася з липня і тривала у серпні. За статистикою, число працівників віком до 18 років зменшилося на 36%, а кандидатів віком 18–24 роки стало менше на 7%. Крім того, спостерігається зниження числа шукачів без досвіду на 12%.

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