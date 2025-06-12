Хто має право знятись з військового обліку та як це зробити

Поняття "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку" нерідко сприймають як синоніми, однак вони мають принципові відмінності — як у підставах, так і в наслідках для військовозобов’язаних. Зняття з військового обліку є тимчасовою процедурою, яка не позбавляє людину статусу військовозобов’язаного.

До таких випадків належать, наприклад, зміна місця проживання, навчання у військових навчальних закладах, відбування покарання у місцях позбавлення волі чи проходження примусових медичних заходів. Також з обліку знімають тих, хто виїхав за кордон, був зарахований до лав ЗСУ, або у випадках, коли таке рішення ухвалюють Міністерство оборони чи СБУ. Про це повідомили Фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери"

Попри зняття з обліку, така особа повинна повторно стати на облік — наприклад, у новому територіальному центрі комплектування, і зробити це потрібно впродовж семи днів. Особливо це важливо під час дії воєнного стану, адже будь-яка зміна місця проживання вимагає погодження з ТЦК та СП.

Виключення з військового обліку, на відміну від зняття, є остаточним і передбачає повну втрату статусу військовозобов’язаного. Це можливо в разі визнання особи непридатною до служби за результатами ВЛК, досягнення граничного віку (60 років), втрати українського громадянства або смерті (фактичної чи юридичної — за рішенням суду про визнання безвісти зниклим або померлим). Після виключення з обліку особа не зобов’язана проходити ВЛК чи інші процедури й має право на виїзд за кордон, навіть під час воєнного стану.

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При виключенні у військовому квитку робиться відповідна позначка, але сам документ залишається у власника. Це відображає завершення обов’язків перед військом, тоді як зняття з обліку передбачає їх лише тимчасове припинення.

Окремо варто згадати, що, попри мобілізаційний вік з 25 років, в Україні фіксуються випадки, коли батьки вивозять своїх синів за кордон ще до 18-річчя — через страх можливої мобілізації в майбутньому. Після досягнення повноліття виїхати за межі країни чоловікам стає вже неможливо без відповідних підстав.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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