Хто з чоловіків не може виїхати за кордон навіть за наявності військового квитка

Від 17 липня 2024 року виїзд за кордон для українських чоловіків віком від 18 до 60 років став ще складнішим. Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оновила правила, додавши нові вимоги до перетину кордону.

У ДПСУ зазначили, що наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону обов’язкова умова для всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60.

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Додається, що чоловіки, які підлягають мобілізації, не зможуть виїхати з України без пред'явлення військово-облікового документа. Це може бути як паперовий, так і електронний варіант. У разі відсутності документа або наявності інформації про розшук особи в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, прикордонники відмовлять у виїзді.

Особи, які перебувають у розшуку, будуть затримані поліцією та доставлені до найближчого центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловікам, які мають право на перетин кордону через відстрочку або виключення з військового обліку за станом здоров'я, необхідно мати при собі документи, що підтверджують цю інформацію. Це може бути відмітка у військово-обліковому документі або довідка за формою №6.

Правила перетинання кордону громадянами України залишаються без змін. Право на виїзд мають люди з інвалідністю та особи, які їх супроводжують.

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