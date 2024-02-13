Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: перелік 'щасливчиків'

Пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали за певними спеціальностями, мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного палива, а також скрапленого газу.

Скористатися пільгою можуть колишні педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники. Спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури, повідомляє Пенсійний фонд.

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Важливо: членам сім'ї пільговика така послуга не надається.

Умови отримання пільги:

Середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує 4240 гривень (станом на 1 січня 2024 року).

Пільга надається протягом 12 місяців від місяця визначення такого права.

Необхідні документи:

Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями. Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Щоб отримати пільгу, зверніться до органів соціального захисту населення. Надайте заяву про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу. Надайте документи, що підтверджують ваше право на пільгу.

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