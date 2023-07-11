Хто з пенсіонерів може отримати надбавку на догляд: названо умови

Як пенсіонерам з інвалідністю отримати надбавку з догляду

Підвищення надбавок для осіб, які потребують догляду, встановлено для пенсіонерів в Україні. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Надбавка на догляд застосовується до пенсій за віком, інвалідності та вислугу років, які призначені згідно з Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Читайте також: Громадянам з ТОТ та біженцям пояснили, як отримати українську пенсію

Порядок призначення надбавки на догляд визначений постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Надбавка на догляд призначається таким категоріям осіб:

особам з інвалідністю І групи;

самотнім особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;

самотнім особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;

самотнім одержувачам пенсії за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Призначення надбавки на догляд здійснюється на підставі заяви (за винятком осіб з інвалідністю І групи) та довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про необхідність постійного стороннього догляду.

У заяві пенсіонер (за винятком осіб з інвалідністю І групи) зазначає, що він не має працездатних родичів, які згідно з законодавством повинні його утримувати. Місце проживання таких родичів не має значення для призначення надбавки.

Інвалідам I групи надбавка призначається на підставі довідки МСЕК без подання заяви для будь-якого виду пенсії.

Субсидію на догляд не отримуватимуть особи, які отримують державну соціальну допомогу на догляд згідно із Законом України 1727-IV від 18 травня 2004 року "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю".

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!