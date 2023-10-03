Хто з пенсіонерів може отримати надбавку за віком цього жовтня

Хто отримає надбавки до пенсії у жовтні

Підвищення пенсій у жовтні поточного року в Україні не передбачається. Проте, деякі громадяни, які досягли певного віку, зможуть отримати щомісячні доплати до своїх пенсій.

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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №168, встановлено, що щомісячна компенсаційна виплата буде призначатися особам із досягнутим віком:

Українці, які вже досягли 80 років і старше, отримають додаткову суму до пенсії у розмірі до 570 гривень. Особи, які досягли 75 років, будуть отримувати доплату до пенсійних виплат у розмірі до 456 гривень. Громадяни, яким виповнилося 70 років, отримають щомісячну компенсацію у розмірі до 300 гривень.

Ці компенсаційні виплати надаються пенсіонерам, у яких розмір пенсійних виплат, враховуючи всі надбавки, підвищення та індексації, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, що на даний момент становить 16 012 гривень.

Розрахунок середньої заробітної плати (доходу), яка використовується для обчислення пенсій, проводиться Пенсійним фондом України на підставі даних Державної податкової служби, які надаються в рамках міжвідомчого обміну інформацією.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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