Хто з пенсіонерів може отримати надбавку за догляд за дитиною

Як отримати надбавку до пенсії за догляд за дитиною

В Україні існує ряд надбавок до пенсій, спрямованих на поліпшення фінансового становища пенсіонерів. Однією з таких надбавок є доплата за догляд за дітьми, яка може бути надана як автоматично, так і індивідуально, залежно від типу допомоги.

Якщо пенсіонер самостійно виховує дітей, що проживають на його території, він може подавати заяву про доплату на нагляд за дитиною, отримуючи щомісячну доплату у розмірі 150 гривень, нагадує ПФУ.

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Також пенсіонеру автоматично нараховується надбавка за віком, яка залежить від його віку:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 496 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Пенсіонери, які працювали в певних професіях, проживають у сільській місцевості та отримують пенсію менше 3 760 гривень, можуть розраховувати на додаткові пільги від держави. Зокрема, такі люди можуть отримати 100% знижку на різні послуги, такі як оплата житлово-комунальних послуг, купівля палива чи скрапленого газу. Ця пільга надається представникам таких професій, як педагогічні працівники, працівники медицини, фармацевти, фахівці із захисту рослин, бібліотекарі та інші.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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