Кто из пенсионеров может получить надбавку за уход за ребенком

В Украине существует ряд надбавок к пенсиям, направленным на улучшение финансового положения пенсионеров. Одной из таких надбавок является доплата за уход за детьми, которая может быть предоставлена как автоматически, так и индивидуально в зависимости от типа пособия.

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Если пенсионер самостоятельно воспитывает детей, проживающих на его территории, он может подавать заявление о доплате по надзору за ребенком, получая ежемесячную доплату в размере 150 гривен, напоминает ПФУ.

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Также пенсионеру автоматически начисляется надбавка по возрасту, которая зависит от возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Пенсионеры, работавшие в определенных профессиях, проживают в сельской местности и получают пенсию менее 3760 гривен, могут рассчитывать на дополнительные льготы от государства. В частности, такие люди могут получить 100%-ную скидку на различные услуги, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, покупка топлива или сжиженного газа. Эта льгота предоставляется представителям таких профессий как педагогические работники, работники медицины, фармацевты, специалисты по защите растений, библиотекари и другие.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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