Хто з пенсіонерів може отримати тисячу гривень доплати: що треба зробити

Українські пенсіонери мають можливість отримати додаткову фінансову допомогу до своєї пенсії. Пенсійний фонд України нагадав про наявність надбавки в розмірі 944 гривень, яка може бути щомісячно виплачена окремим категоріям літніх людей.

Надбавку можуть отримувати самотні пенсіонери, яким потрібен постійний сторонній догляд. Така виплата передбачена Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб", а також рішенням уряду.

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Право на додаткові виплати мають пенсіонери віком від 80 років, які проживають одні та потребують постійного догляду через стан здоров’я. Щомісячна сума надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у 2024 році відповідає 944,4 гривні.

Для отримання такої допомоги необхідно відповідати кільком критеріям: вік понад 80 років, відсутність інших осіб у домогосподарстві, а також наявність медичного висновку, що підтверджує потребу у догляді. Крім того, пенсіонер повинен отримувати пенсію за віком.

Щоб оформити надбавку, потрібно подати до Пенсійного фонду заяву та додати необхідні документи: висновок лікарської комісії, паспорт, реєстраційний номер платника податків та виписку з Пенсійного фонду про відсутність інших надбавок для догляду.

Ця допомога є важливим елементом соціальної підтримки українських пенсіонерів, які часто залишаються без сторонньої допомоги та потребують додаткових фінансових ресурсів для забезпечення своїх базових потреб.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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