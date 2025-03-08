Хто з українців має право на пенсію в розмірі половини заробітку: подробиці

Більшість українців отримують пенсійні виплати, що не перевищують 30% від їхньої заробітної плати. Водночас є категорія громадян, які можуть розраховувати на пенсію в розмірі 50% від свого колишнього окладу.

Йдеться про суддів місцевих, апеляційних судів, а також Верховного Суду, які вийшли на заслужений відпочинок. Таку інформацію надає Пенсійний фонд України.

Ці виплати не є звичайними пенсіями, а називаються щомісячним довічним грошовим утриманням. Це спеціальна щомісячна виплата для суддів, які вийшли на пенсію, і вона призначається на довічній основі. За умовами закону, це утримання виплачується замість стандартної пенсії.

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Основною умовою для отримання такого утримання є звільнення судді у відставку. Для чоловіків це вік від 62 років, а для жінок – від 60 років.

Судді, які ще не досягли необхідного стажу, отримують щомісячне довічне грошове утримання. Після того, як вони досягнуть відповідного пенсійного віку, вони зберігають право:

на довічне грошове утримання;

на пенсію за умовами, прописаними у законі № 1058-IV від 9.06.2003 року.

Важливо зазначити, що розмір щомісячного довічного грошового утримання не підлягає обмеженням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пенсію з мінімальним стажем і зарплатнею у 2025 році.

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