Хто з українців може отримати пільгу на комуналку до 50%

Хто з українців може отримати знижку на оплату комунальних послуг до 50%

Пенсійний фонд України роз'яснив деталі отримання 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг для вразливих категорій громадян.

Зокрема, ця пільга стосується багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин, сімей опікунів та родичів осіб служби цивільного захисту, які загинули або померли під час виконання службових обов'язків, а також родин, де є діти з інвалідністю, пишуть у ПФУ.

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Знижка у 50% надається на оплату житла в межах норм, визначених законом, а також на користування житлово-комунальними послугами та ціною скрапленого балонного газу для побутових потреб. У фонді роз'яснили порядок врахування доходів при отриманні пільги, включаючи пенсії, заробітну плату, стипендії, доходи від підприємницької діяльності та інші джерела.

Також наголошено, що сім'ї із прийомними дітьми можуть отримувати пільги, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Для отримання пільги громадяни повинні звернутися до відповідних адміністративних служб із необхідними документами. Це може бути Територіальний орган ПФУ, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та Центри надання адмінпослуг.

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