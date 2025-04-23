Хто з військових має право на доплату до зарплати у травні
У травні 2025 року українські військові отримуватимуть щонайменше 20 тисяч гривень грошового забезпечення. Крім базової зарплати, передбачені додаткові виплати та одноразові винагороди для окремих категорій захисників.
Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", на військових не поширюються норми Кодексу законів про працю. Про це пише Новини.live.
Рівень їхнього грошового забезпечення залежить від кількох факторів:
- посади;
- військового звання;
- кваліфікації;
- строку та умов служби.
У 2025 році мінімальна гарантована державою сума становить 20 100 грн. Однак ця сума може значно зрости завдяки надбавкам і преміям.
Залежно від специфіки служби, військовим можуть нараховувати доплати за:
- наукові ступені;
- почесні та спортивні звання;
- роботу в умовах підвищеної секретності;
- інші особливі умови служби.
Доплати за участь у бойових діях
Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 100 000 гривень. Залежно від зони виконання бойових завдань, сума винагороди може становити 30 000, 50 000 або 70 000 гривень.
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Одноразові премії та допомога
Деякі військові також можуть розраховувати на одноразові додаткові виплати:
- морська служба — до 2 окладів 13-го тарифного розряду за добу (не більше 20 діб);
- стрибки з парашутом — 3 оклади за кожен стрибок + доплата за ускладнені умови;
- роботи з розмінування — до 20 окладів;
- водолазні роботи — до 10 окладів;
- бойове чергування — до 20 окладів 13-го розряду.
Грошова допомога при укладанні першого контракту
При підписанні першого контракту військовослужбовці отримують одноразову виплату:
- 24 224 грн — для рядового складу (8 прожиткових мінімумів);
- 27 252 грн — для сержантів (9 прожиткових мінімумів);
- 30 280 грн — для офіцерів (10 прожиткових мінімумів).
Також передбачена допомога на оздоровлення — в розмірі одного місячного грошового забезпечення.
Таким чином, грошове забезпечення військових у травні 2025 року залежить не лише від базових окладів, а й від численних доплат та винагород за особливі умови служби.
Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.
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