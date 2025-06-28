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Соціум

Хто може безкоштовно їздити в столичному громадському транспортні: названо всі категорії громадян

Анастасія Крищук

Хто може безкоштовно їздити в столичному громадському транспортні: названо всі категорії громадян
Хто має право на безкоштовний проїзд у Києві. Джерело: freepik

У столиці України деякі категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Така можливість надається особам із соціальними пільгами.

Серед них – пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю, діти та інші визначені законом групи. Про це пише UAportal з посиланням на "24 Канал".

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До переліку осіб, які мають право на безоплатний проїзд, належать такі категорії:

  • пенсіонери,
  • учасники бойових дій та прирівняні до них,
  • військові з інвалідністю внаслідок війни,
  • ветерани правоохоронних органів,
  • багатодітні батьки,
  • діти до 6 років та діти з багатодітних сімей,
  • працівники поліції під час служби,
  • особи з інвалідністю І та ІІ груп,
  • діти з інвалідністю,
  • ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі І категорії.

Для безоплатного проїзду пенсіонерам необхідно мати "Картку киянина", яка, окрім цього, надає ще й знижки на різні сервіси. Оформити її можуть мешканці Києва, внутрішньо переміщені особи, офіційно працюючі в місті, а також учні та студенти столичних навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше було названо дев'ять пільг для ВПО, про які багато хто не знає.

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