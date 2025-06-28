Кто может бесплатно ездить в столичном общественном транспорте: названы все категории граждан
В столице Украины некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Такая возможность предоставляется лицам с социальными льготами.
Среди них – пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, дети и другие определенные законом группы. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "24 Канал".
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К перечню лиц, имеющих право на безвозмездный проезд, относятся следующие категории:
- пенсионеры,
- участники боевых действий и приравненные к ним,
- военные с инвалидностью в результате войны,
- ветераны правоохранительных органов,
- многодетные родители,
- дети до 6 лет и дети из многодетных семей,
- работники полиции во время службы,
- лица с инвалидностью I и II групп,
- дети с инвалидностью,
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие I категории.
Для бесплатного проезда пенсионерам необходимо иметь "Карточку киевлянина", которая, кроме этого, предоставляет еще и скидки на различные сервисы. Оформить ее могут жители Киева, внутренне перемещенные лица, официально работающие в городе, а также учащиеся и студенты столичных учебных заведений.
Напомним, ранее были названы девять льгот для ВПЛ, о которых многие не знают.
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