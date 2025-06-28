Кто может бесплатно ездить в столичном общественном транспорте: названы все категории граждан

В столице Украины некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Такая возможность предоставляется лицам с социальными льготами.

Среди них – пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, дети и другие определенные законом группы. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "24 Канал".

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К перечню лиц, имеющих право на безвозмездный проезд, относятся следующие категории:

пенсионеры,

участники боевых действий и приравненные к ним,

военные с инвалидностью в результате войны,

ветераны правоохранительных органов,

многодетные родители,

дети до 6 лет и дети из многодетных семей,

работники полиции во время службы,

лица с инвалидностью I и II групп,

дети с инвалидностью,

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие I категории.

Для бесплатного проезда пенсионерам необходимо иметь "Карточку киевлянина", которая, кроме этого, предоставляет еще и скидки на различные сервисы. Оформить ее могут жители Киева, внутренне перемещенные лица, официально работающие в городе, а также учащиеся и студенты столичных учебных заведений.

Напомним, ранее были названы девять льгот для ВПЛ, о которых многие не знают.

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