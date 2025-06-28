Хто може безкоштовно їздити в столичному громадському транспортні: названо всі категорії громадян

У столиці України деякі категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Така можливість надається особам із соціальними пільгами.

Серед них – пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю, діти та інші визначені законом групи. Про це пише UAportal з посиланням на "24 Канал".

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До переліку осіб, які мають право на безоплатний проїзд, належать такі категорії:

пенсіонери,

учасники бойових дій та прирівняні до них,

військові з інвалідністю внаслідок війни,

ветерани правоохоронних органів,

багатодітні батьки,

діти до 6 років та діти з багатодітних сімей,

працівники поліції під час служби,

особи з інвалідністю І та ІІ груп,

діти з інвалідністю,

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі І категорії.

Для безоплатного проїзду пенсіонерам необхідно мати "Картку киянина", яка, окрім цього, надає ще й знижки на різні сервіси. Оформити її можуть мешканці Києва, внутрішньо переміщені особи, офіційно працюючі в місті, а також учні та студенти столичних навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше було названо дев'ять пільг для ВПО, про які багато хто не знає.

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