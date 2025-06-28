Хто може безкоштовно їздити в столичному громадському транспортні: названо всі категорії громадян
У столиці України деякі категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Така можливість надається особам із соціальними пільгами.
Серед них – пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю, діти та інші визначені законом групи. Про це пише UAportal з посиланням на "24 Канал".
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До переліку осіб, які мають право на безоплатний проїзд, належать такі категорії:
- пенсіонери,
- учасники бойових дій та прирівняні до них,
- військові з інвалідністю внаслідок війни,
- ветерани правоохоронних органів,
- багатодітні батьки,
- діти до 6 років та діти з багатодітних сімей,
- працівники поліції під час служби,
- особи з інвалідністю І та ІІ груп,
- діти з інвалідністю,
- ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалі І категорії.
Для безоплатного проїзду пенсіонерам необхідно мати "Картку киянина", яка, окрім цього, надає ще й знижки на різні сервіси. Оформити її можуть мешканці Києва, внутрішньо переміщені особи, офіційно працюючі в місті, а також учні та студенти столичних навчальних закладів.
Нагадаємо, раніше було названо дев'ять пільг для ВПО, про які багато хто не знає.
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