Хто в Україні може отримувати дів пенсії одночасно: відповідь ПФУ

Отримувати дві пенсії одночасно в Україні можуть люди з інвалідністю, а також ті, хто здійснює догляд за особами з інвалідністю. Зокрема, додаткові виплати до пенсії передбачені у випадках, якщо людина з інвалідністю доглядає за дитиною з інвалідністю, дорослою особою з інвалідністю з дитинства I групи або самотньою особою з інвалідністю будь-якої групи.

Пенсія по інвалідності призначається при втраті працездатності внаслідок загального захворювання, але за умови, що людина має необхідний страховий стаж. Про це пише agronews.

Окрім того, право на дві одночасні виплати мають окремі категорії громадян у разі втрати годувальника. Наприклад, особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні можуть отримувати як пенсію у зв’язку з втратою годувальника, так і державну соціальну допомогу.

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Розмір соціальної допомоги по інвалідності становить:

для осіб з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи — 80% прожиткового мінімуму;

для III групи — 60%;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму.

Проте для оформлення таких виплат обов’язковим є наявність висновку МСЕК, що підтверджує стан непрацездатності.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.