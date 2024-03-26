Хто в Україні з 1 квітня мусить прийти до ТЦК без повістки

Народні депутати готують урядовий законопроєкт до другого читання. За попередніми даними, читання документа з внесеними змінами може відбутися до кінця березня.

Доти в Україні діють чинні положення щодо військового обліку Згідно із ним існують підстави, за яких чоловіки мають приходити в ТЦК без будь-якого оповіщення, повідомляє NV.

Зокрема, військовозобов'язані, призовники та резервісти мають самостійно прийти до ТЦК для отримання дозволу на зміну місця проживання. Також потрібно з'явитися для зняття з військового обліку у разі виїзду за кордон на строк понад три місяці.

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Окрім цього законодавство передбачає появу до ТЦК у семиденний строк для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання. Також обов'язково:

негайно повідомляти про втрату військово-облікового документа;

звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК;

подавати щороку до 1 жовтня до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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