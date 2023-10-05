Куди можуть направити на службу обмежено придатних призовників

Україна продовжує перебувати у воєнному стані, і проведено загальну мобілізацію для забезпечення національної оборони. В рамках цієї мобілізації обов'язковою є служба для громадян, які обмежено придатні до військової служби, але ця служба передбачає відповідні обмеження та розглядається враховуючи фізичні можливості і стан здоров'я кожної особи.

Деякі деталі щодо місць служби для цієї категорії громадян були розглянуті в матеріалі New Voice. Згідно з правилами, лікарі військово-лікарської комісії (ВЛК) визначають ступінь придатності до військової служби та вказують, де саме особа може служити та де не може. Обмежено придатних законодавством заборонено направляти на службу в такі види військ, як десантно-штурмові війська, плавсклад, морська піхота, та спецспоруди (з винятком підрозділів забезпечення).

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Таким образом, особи, які мають обмежену придатність, можуть бути направлені на службу в такі місця:

Підрозділи забезпечення. Територіальні центри керування та командування (ТЦК). Установи та організації. Навчальні заклади.

В жовтні місяці в Україні мобілізовані такі категорії громадян:

Придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду.

Придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, які проходять службу запасу після строкової служби, закінчили військову кафедру або вищий військовий навчальний заклад.

Придатні та обмежено придатні призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу та обрали контрактну службу у Збройних Силах України.

Жінки-військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та проходять службу в запасі.

Жінки віком від 18 років можуть бути мобілізовані за рішенням військових органів на контрактну службу, якщо їхній фах потрібний для Збройних Сил і вони придатні за станом здоров'я.

Колишні жінки-військовослужбовці, які мають військові звання та звільнилися у запас зі служби, залишаються військовозобов'язаними.

Особи, які були зняті з військового обліку після постановки на облік та не користуються правом на відстрочку.

Особи, які були виключені з військового обліку та визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану рішенням ВЛК, якщо вони не користуються правом на відстрочку та не засуджені за тяжкі злочини.

Усі чоловіки, які отримали повістки про уточнення даних, повинні з'явитися перед Територіальним центром керування та командування (ТЦК), якщо вони не мають поважних причин цього не робити. В ході уточнення даних визначається наявність відстрочки від мобілізації. Якщо відстрочка є, то законом заборонено направляти таких громадян на ВЛК та мобілізувати їх.

Якщо відстрочки немає, чоловіків направляють на ВЛК, де встановлюється ступінь придатності до військової служби, а подальші кроки визначаються відповідно до рішення ВЛК та законодавства.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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