Кулеба заявив, що підрив Каховської ГЕС спричинив найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) як жахливий військовий злочин, що призвів до найбільшої технологічної катастрофи в Європі за останні десятиліття. Про це він повідомив у своєму твіттері.

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"росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, мабуть, найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття, і поклала під загрозу життя тисяч мирних жителів. Це жахливий військовий злочин. Єдиний спосіб зупинити росію, яка є найбільшим терористом 21 століття – це вигнати її з України", – заявив Кулеба.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підкреслив, що росія не має наміру припинити свої дії і підрив Каховської ГЕС є ще одним підтвердженням цього факту, а також міжнародним злочином. За словами Костіна, росія володіє лише здатністю руйнувати та вбивати.

"Підрив Каховської ГЕС – це ще один доказ цього факту і міжнародного злочину. Сьогодні окупанти, які опинилися в оточенні, вбивають і роблять бездомними тисячі людей, яких вчора намагалися "інтегрувати в рф". Це людожерська тактика "випаленої землі", яка нічим не гірша за Гітлера", – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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