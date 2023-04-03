Курячі нагетси за лічені хвилини: відеорецепт, як приготувати фастфуд вдома

Якщо ви полюбляєте швидкоїжу, але не маєте часу відвідувати ресторани швидкого харчування, можна вдома зробити "Київську перепічку" та нагетси, як у "Макдональдсі". За мінімум часу у вас вийде смачна страва для швидкого перекусу.

Авторка кулінарного блогу Kate&Nora пропонує готувати нагетси "менш шкідливі", якими зможуть харчуватися й діти. Для дитячого варіанту їх варто запекти у духовці, а не смажити.

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Які продукти потрібні:

Куряче філе – 2 шт.

Йогурт без наповнювача – 1 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Для панірування:

2 яйця

100 г несолодких кукурудзяних пластівців

100 г борошна

рафінована олія для смаження

"Важко знайти пластівці без цукру. Якщо не вдалося, беріть грубі панірувальні сухарі. Інакше нагетси будуть солодкими", – каже авторка рецепта.

Як готувати:

Куряче філе вимийте та дрібно поріжте, додайте ложку йогурту та гірчиці, перемішайте. Можете присолити й поперчити – на свій смак.

Пластівці подрібніть. Яйця збийте. Борошно насипте у широку миску. З подрібненого філе сформуйте невеличкі котлетки, приплюсніть долонями. Спочатку обмокніть майбутні нагетси у борошні, потім у яйці, а вже потім у пластівцях.

Сковорідку з антипригарним покриттям поставте грітися на середній вогонь, влийте олію та викладайте нагетси. Обсмажуйте з обох сторін.

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