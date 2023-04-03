Куриные нагетсы за считанные минуты: видео-рецепт, как приготовить фастфуд дома
Если вы любите фастфуд, но нет времени посещать рестораны быстрого питания, можно дома сделать "Киевскую лепешку" и нагетсы, как в "Макдональдсе". За минимум времени у вас получится вкусное блюдо для быстрого перекуса.
Автор кулинарного блога Kate&Nora предлагает готовить нагетсы "менее вредные", которыми смогут питаться и дети. Для детского варианта их следует запечь в духовке, а не жарить.
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Какие продукты нужны:
- Куриное филе – 2 шт.
- Йогурт без наполнителя – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
Для панировки:
- 2 яйца
- 100 г несладких кукурузных хлопьев
- 100 г муки
- рафинированное масло для жарки
"Трудно найти хлопья без сахара. Если не удалось, берите грубые панировочные сухари. Иначе нагетсы будут сладкими", – говорит автор рецепта.
Как готовить:
Куриное филе вымойте и порежьте мелко, добавьте ложку йогурта и горчицы, перемешайте. Можете присолить и поперчить – по своему вкусу.
Хлопья измельчите. Яйца взбейте. Муку насыпьте в широкую миску. Из измельченного филе сформируйте небольшие котлетки, приплюсните ладонями. Сначала обмокните будущие нагетсы в муке, потом в яйце, а уже потом в хлопьях.
Сковороду с антипригарным покрытием поставьте греться на средний огонь, влейте растительное масло и выкладывайте нагетсы. Обжаривайте с обеих сторон.
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