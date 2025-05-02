Курс долара в травні: банкір розкрив, чого чекати українцям

У травні 2025 року курс долара в Україні може зазнати зростання. Це може бути зумовлено передусім економічними обставинами.

Про це повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків і інвестиційної діяльності "Глобус Банку", в коментарі для "РБК-Україна".

Серед головних чинників він відзначив заплановане на червень скасування більшості економічних привілеїв від Євросоюзу для українських товарів. До того ж важливим елементом впливу стане очікуване зростання інфляції.

"Є ймовірність, що у травні індекс споживчих цін зросте на 1,5%. Це може змусити НБУ вжити додаткових заходів задля підтримки гривні", – пояснив експерт.

Читайте також: Скільки гривень доведеться віддати за 100 доларів: банкір дав прогноз курсу на тиждень

Також, за його словами, слід враховувати можливий вплив американсько-української ресурсної угоди. Попри те, що документ залишається суперечливим і поки не містить чітких безпекових гарантій, його ухвалення може позначитись на економічній ситуації.

"Як і минулого місяця, не можна виключати і політичний вплив – зокрема, чутки про потенційне завершення війни. Підвищені очікування суспільства, підсилені маніпулятивною інформацією, можуть негативно впливати на настрій населення. Ми бачимо, що через війну українці стали вразливішими до інформаційних вкидів", – підсумував Лєсовий.

Раніше ми розповідали, що українцям порадили, у що вигідніше вкладати гроші у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!