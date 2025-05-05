Курс із сюрпризом: що придумали обмінники та чому українцям важко продати долари

В Україні обмінні пункти не мають права відмовляти у прийомі зношених доларових купюр. Так само клієнти можуть обмінювати банкноти старого зразка.

Однак на практиці обмінники нерідко ігнорують ці норми, вдаючись до доволі хитрих схем. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі.

Адвокат пояснив, що в деяких пунктах обміну використовують наступну практику: клієнт передає доларову купюру, касир перевіряє її через детектор, але апарат "виштовхує" банкноту назад. Це використовується як привід для відмови в обміні – мовляв, пристрій не прийняв купюру, отже вона нібито має дефект.

"Секрет у тому, що банкноту потрібно вставляти абсолютно рівно. Якщо ж вона заходить навіть з невеликим перекосом – апарат її просто не зчитує і повертає назад", – пояснив Роман Сімутін.

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У разі, якщо обмінний пункт не хоче приймати злегка зношену або старого зразка купюру, слід попередити касира про намір звернутися зі скаргою до Національного банку України.

"Ймовірність того, що гроші все ж таки приймуть, – майже стовідсоткова", – зазначив адвокат.

Якщо ж аргументом для відмови є те, що купюру "не прийняв" детектор, варто наполягати, аби її вставили рівно.

"І, майже напевно, вона пройде перевірку. Проблема вирішена!" – написав Роман Сімутін.

Які доларові купюри не приймає ПриватБанк

У цій державній фінансовій установі однозначно відмовляться обмінювати:

Пошкоджені купюри . Якщо банкнота має серйозні дефекти – порвана, частково знищена, знебарвлена, забруднена або втратила захисні елементи – вона вважається непридатною для грошового обігу й не приймається банком.

. Якщо банкнота має серйозні дефекти – порвана, частково знищена, знебарвлена, забруднена або втратила захисні елементи – вона вважається непридатною для грошового обігу й не приймається банком. Долари, зняті з обігу. Приймаються лише ті банкноти, які були випущені з 1914 року і пізніше. Випуски, що передують цій даті, вже не є дійсним платіжним засобом і не підлягають обміну.

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