Кутаби із зеленню: традиційний рецепт азербайджанських пирогів

Тонке хрустке тісто, соковита начинка, кутаби не залишать байдужими нікого. По формі вони нагадують грузинські чвіштарі чи наші чебуреки. Кутаби можуть бути з різною начинкою: м’ясною, сирною чи з зеленню.

Інгредієнти:

– борошно – 400 г;

– сіль – 1 ч. л.;

– вода тепла – 250 мл;

– олія – 2 ст. л.

Начинка:

– шпинат – 450 г;

– м'ята-30 г;

– сіль, перець;

– паприка – 1 ч. л.;

– цибуля ріпчаста – 2 шт.;

– олія – 30 мл;

– вершкове масло для змащування.

Спосіб приготування:

1. Борошно змішайте із сіллю. Налийте олію та теплу воду. Замісіть тісто та залишіть під плівкою на 15 – 20 хвилин.

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2. Наріжте шпинат та м‘яту.

3. Наріжте цибулю та обсмажте до золотистості.

4. Змішайте зелень із цибулею, додайте спеції, додайте олію та перемішайте.

5. З тіста сформуйте кульки, знову накрийте плівкою.

6. Кожну кульку тонко розкатайте та викладіть начинку, сформуйте кутаби у формі півмісяця.

7. Обсмажте на сухій сковорідці.

8. Змастіть кожен кутаб вершковим маслом та складіть їх один на один.

9. Залишіть готові кутаби в теплі на 10 – 15 хвилин.

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