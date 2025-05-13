Квитанції за комуналку: чому не варто викидати й навіщо їх зберігати українцям
Юристи рекомендують зберігати квитанції про оплату комунальних послуг – електроенергії, газу, води та інших –щонайменше п’ять років після здійснення платежу. Це може стати у пригоді у разі виникнення спорів із постачальниками.
Про це повідомляє ресурс "На пенсії". Строк позовної давності у подібних справах становить три роки з моменту появи суперечливої ситуації. Водночас постачальні організації можуть затягувати розгляд справ, тож юристи радять убезпечити себе завчасно.
"Попри те, що в законодавстві не визначено чіткий термін зберігання платіжних документів за комунальні послуги, фахівці радять залишати їх щонайменше на п’ятирічний період", – зазначено в повідомленні.
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У яких випадках збережені квитанції можуть стати вирішальним доказом на вашу користь
- Якщо сталася помилка в електронній системі збереження інформації, через що платіжні дані були втрачені або відновлені неправильно.
- У ситуаціях, коли відбувається зміна тарифів або виникають інші фактори, що спричинили плутанину в розрахунках.
- У випадках, коли працівники компаній, що надають комунальні послуги, допустили неточності або помилились у нарахуваннях.
Чи мають силу електронні квитанції
Зазначається, що електронні квитанції, які формуються під час оплати через інтернет-банкінг або мобільні додатки, є офіційними доказами та визнаються у судових процесах. Проте, якщо виникає спірна ситуація, юристи рекомендують звернутися до банку для отримання паперової виписки, яка має містити:
- підпис відповідальної особи;
- офіційну печатку фінансової установи.
Раніше ми розповідали, що українцям повернуть майже мільйон грн за неправомірно нараховані суми за комуналку.
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