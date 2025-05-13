Квитанції за комуналку: чому не варто викидати й навіщо їх зберігати українцям

Юристи рекомендують зберігати квитанції про оплату комунальних послуг – електроенергії, газу, води та інших –щонайменше п’ять років після здійснення платежу. Це може стати у пригоді у разі виникнення спорів із постачальниками.

Про це повідомляє ресурс "На пенсії". Строк позовної давності у подібних справах становить три роки з моменту появи суперечливої ситуації. Водночас постачальні організації можуть затягувати розгляд справ, тож юристи радять убезпечити себе завчасно.

"Попри те, що в законодавстві не визначено чіткий термін зберігання платіжних документів за комунальні послуги, фахівці радять залишати їх щонайменше на п’ятирічний період", – зазначено в повідомленні.

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У яких випадках збережені квитанції можуть стати вирішальним доказом на вашу користь

Якщо сталася помилка в електронній системі збереження інформації, через що платіжні дані були втрачені або відновлені неправильно.

У ситуаціях, коли відбувається зміна тарифів або виникають інші фактори, що спричинили плутанину в розрахунках.

У випадках, коли працівники компаній, що надають комунальні послуги, допустили неточності або помилились у нарахуваннях.

Чи мають силу електронні квитанції

Зазначається, що електронні квитанції, які формуються під час оплати через інтернет-банкінг або мобільні додатки, є офіційними доказами та визнаються у судових процесах. Проте, якщо виникає спірна ситуація, юристи рекомендують звернутися до банку для отримання паперової виписки, яка має містити:

підпис відповідальної особи;

офіційну печатку фінансової установи.

Раніше ми розповідали, що українцям повернуть майже мільйон грн за неправомірно нараховані суми за комуналку.

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