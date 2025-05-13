Квитанции за коммуналку: почему не стоит выбрасывать и зачем их хранить украинцам

Юристы рекомендуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – электроэнергии, газа, воды и других – не менее пяти лет после осуществления платежа. Это может пригодиться в случае возникновения споров с поставщиками.

Об этом сообщает ресурс "На пенсии". Срок исковой давности по подобным делам составляет три года с момента появления противоречивой ситуации. В то же время снабжающие организации могут затягивать рассмотрение дел, поэтому юристы советуют обезопасить себя раньше времени.

"Несмотря на то, что в законодательстве не определен четкий срок хранения платежных документов за коммунальные услуги, специалисты советуют оставлять их по меньшей мере на пятилетний период", – говорится в сообщении.

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В каких случаях сохраненные квитанции могут стать решающим доказательством в вашу пользу

Если в электронной системе сохранения информации произошла ошибка, то платежные данные были потеряны или восстановлены неправильно.

В ситуациях, когда происходит изменение тарифов или возникают другие факторы, повлекшие путаницу в расчетах.

В случаях, когда работники компаний, оказывающих коммунальные услуги, допустили неточности или ошибались в начислениях.

Имеют ли силу электронные квитанции

Отмечается, что электронные квитанции, формируемые при оплате через интернет-банкинг или мобильные приложения, являются официальными доказательствами и признаются в судебных процессах. Однако если возникает спорная ситуация, юристы рекомендуют обратиться в банк для получения бумажной выписки, которая должна содержать:

подпись ответственного лица;

официальную печать финансового учреждения.

Ранее мы рассказывали, что украинцам вернут почти миллион гривен за неправомерно начисленные суммы за коммуналку.

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