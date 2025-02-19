Лавров цинічно звинуватив Україну у розвʼязанні війни під час переговорів США та РФ: подробиці

Під час переговорів між США і Росією в Саудівській Аравії глава МЗС РФ Сергій Лавров намагався виправдати повномасштабне вторгнення, перекладаючи відповідальність за війну на Україну та Захід. Він повторював традиційні пропагандистські тези Кремля, зокрема про розширення НАТО та нібито дискримінацію російськомовного населення в Україні, подаючи їх як "першопричини" конфлікту.

Під час переговорів російська делегація наполягала на необхідності усунення цих так званих "першопричин", називаючи серед них міфічні утиски російської мови, культури та медіа в Україні. Така риторика є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, яка має на меті представити війну як вимушений захід, а не агресивне вторгнення. Про це повідомляє ТСН.

Президент України Володимир Зеленський свого часу балотувався під гаслом припинення війни й намагався домовитися з Путіним, проте той продовжував ігнорувати умови Мінських домовленостей та ескалювати конфлікт.

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Лавров також повторив старі вимоги Кремля, висунуті ще в кінці 2021 року, серед яких – нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, скорочення чисельності українських Збройних сил та фактичне відсторонення української влади. Окрім цього, він заперечував відповідальність Росії за удари по енергетичній інфраструктурі України, попри численні докази цілеспрямованих атак високоточною зброєю.

Під час переговорів американські офіційні особи запропонували Росії мораторій на удари по енергетичних об'єктах обох країн, але Лавров відповів, що російські війська атакують лише ті об’єкти, які нібито "безпосередньо підтримують" українських військових. Такі заяви є спробою применшити масштаби російських атак, які здійснювалися кожної зими з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Трамп висунув Путіну Ультиматум.

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