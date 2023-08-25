Легкий літній десерт: рецепт тістечок з лохиною

Цей десерт за рецептом від Shuba робиться дуже просто: достатньо тільки мати вдома листкове тісто та свіжі ягоди.

Інгредієнти:

Тісто листкове заморожене – 400 г

Лохина – 100 г

Для крему

Масло вершкове 73% – 200 г

Молоко 2,8% – 100 мл

Яйця курячі – 2 шт.

Цукор – 100 г

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Спосіб приготування:

1. Розкачайте тісто у пласт товщиною 5 мм, поріжте однаковими прямокутниками і викладіть на деко. Випікайте у розігрітій до 200°C духовці 10-15 хвилин. Охолодіть.

2. Крем: закип’ятіть молоком, яйця збийте із цукром і тоненькою цівкою влийте в молоко, постійно помішуючи. Доведіть масу до кипіння, виключіть вогонь і залиште до повного охолодження.

3. Збийте до пишності вершкове масло, поступово введіть яєчно-молочну масу, продовжуючи збивати до однорідності.

4. Змастіть кремом готові коржі і з’єднайте їх по два. Кожне тістечко прикрасьте ягодами лохини. Поставте на годину в холодильник.

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