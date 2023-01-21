'Ленд ліз по-російськи': на Харківщині у підвалі знайшли сховані росіянами боєкомплекти (відео)

У Токарівці Харківської області російські окупанти забули свою схованку, де зберігалося більше сотні артилерійських снарядів калібру 122 мм. Знахідку виявили в одному з підвалів.

Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, весь вміст цієї схованки вивезли та передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони.

"Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до росії", – додав він.

Довідково: Токарівка — село у Дергачівській міській громаді Харківського району Харківської області.

В'ячеслав Задоренко особисто взяв участь у розвантаженні "російського ленд лізу". Він каже, що для вивезення артилерійських снарядів знадобилося задіяти дві автівки.

"Дергачівська міська рада віддає так звану гуманітарну допомогу для наших ЗСУ у вигляді боєприпасів орківських, які будуть служити для знищення ворога. Товар нині дефіцитний, його не вистачає. Але завдяки такому російському ленд лізу обов'язково перемога буде за нами", – додав він.

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