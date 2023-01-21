'Ленд лиз по-русски': на Харьковщине в подвале нашли спрятанные россиянами боекомплекты (видео)

В Токаревке Харьковской области российские оккупанты забыли свой тайник, где хранилось более сотни артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Находку обнаружили в одном из подвалов.

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, все содержание этого тайника вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

"Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в россию", — добавил он.

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Справка: Токаровка — село в Дергачевской городской общине Харьковского района Харьковской области.

Вячеслав Задоренко лично принял участие в разгрузке "российского ленд лиза". Он говорит, что для вывоза артиллерийских снарядов понадобилось задействовать два автомобиля.

"Дергачевский городской совет отдает так называемую гуманитарную помощь для наших ВСУ в виде орковских боеприпасов, которые будут служить для уничтожения врага. Товар сейчас дефицитный, его не хватает. Но благодаря такому российскому ленд лизу обязательно победа будет за нами", – добавил он.

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