Украинские военные показали уничтожение вражеской САУ "Акация" на востоке (видео)
Украинские военные уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Ликвидация вражеской артиллерии в контрбатарейном огне произошла на восточном направлении.
Об этом сообщили в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Там тоже опубликовали видео.
"А здесь у нас подрыв вражеской 152-мм САУ 2С3 "Акация" на восточном направлении", – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинский снаряд попадает в технику оккупантов. В частности, на кадрах видна стоящая САУ, а в следующее мгновение в нее попадает снаряд.
Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.
Характеристики 2С3 "Акация"
В 2006 году на базе "Акации" было разработано самоходное артиллерийское оружие 2С3М3, находящееся на вооружении Российской армии. Также САУ "Акация" (всех модификаций) стоит на вооружении 25 армий иностранных государств.
В основной боекомплект самоходной гаубицы входят осколочно-фугасные снаряды с максимальной дальностью стрельбы в 17 км. В настоящее время для 2С3 разработаны высокоточные снаряды "Сантиметр" и "Краснополь". Помимо обычных типов боеприпасов "Акация" может вести огонь ядерными боеприпасами мощностью 1 кт.
Система 2С3 "Акация" может выполнить задачи по уничтожению цели на расстоянии в 20 км только активно-реактивными снарядами, погрешность попадания которых возрастает по сравнению с обычными более чем на 25%. Что нуждается в уже 675 снарядах. А время выполнения растет до 55-65 минут, выполнение задания для системы 2С3 "Акация" составит 675 тысяч долларов.
Боевая масса: 27,5 т
Экипаж: 4 человека
Размеры:
- Длина корпуса: 6970 мм;
- Длина с пушкой вперед: 7765 мм;
- Ширина корпуса: 3250 мм;
- Высота: 3050 мм;
- Клиренс: 450 мм.
Вооружение 152-мм нарезная гаубица 2А33 (на базе пушки-гаубицы Д-20) и 7,62-мм пулемет ПКТ. Боекомплект гаубицы – 46 выстрелов.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили позицию и транспортное средство оккупантов в Луганской области, в районе Белогоровки, с помощью "Джавелина".
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