Літо знову зробить паузу: синоптики попереджають про шквали і грозові фронти в Україні

У період з 16 по 22 червня в Україні переважатиме прохолодна погода. Очікуються дощі, місцями можливі грози та сильні пориви вітру.

Таку інформацію оприлюднив метеоролог Ігор Кібальчич, згідно з прогнозом, опублікованим на сайті Meteoprog.ua. Протягом тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна погода, що зумовлено впливом циклонів і атмосферних фронтів. Передбачаються дощі різної сили, місцями можливі грози та шквали.

Як зазначає Ігор Кібальчич у своєму прогнозі, температура повітря буде на 1–4 градуси нижчою за середні кліматичні показники. Найбільше похолодає вночі. Водночас у південних регіонах збережеться по-літньому комфортна температура.

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У понеділок, 16 червня, короткочасні дощі ймовірні на Лівобережжі, а також удень – на крайньому заході країни. У решті областей істотних опадів не прогнозується.

Очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с, однак під час гроз місцями пориви можуть досягати 15–17 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +15 градусів, удень – від +22 до +27, на південному заході країни та в Закарпатті можливе підвищення до +29 °C.

У вівторок, 17 червня, ніч пройде без опадів. У ранкові та денні години на більшій частині території країни прогнозуються короткочасні дощі, місцями помірної інтенсивності. У північних районах Лівобережної України не виключені грози, зливи та ймовірний дрібний град.

Вітер зміниться незначно – залишатиметься північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, подекуди в денний час можливі пориви до 15–17 м/с. У нічні години повітря прогріватиметься до +12…+17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 °C. У південних областях місцями буде до +30, а на заході країни –прохолодніше: +18…+23 градуси.

Середа, 18 червня. У нічні години дощі з грозами очікуються на сході України та в Криму. Вдень опади прогнозуються в більшості областей, за винятком південного регіону. Можливі локальні град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

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Температура вночі коливатиметься від +9 до +15 °C, а вдень повітря прогріватиметься до +18…+23 градусів. У південних областях та на Закарпатті буде тепліше – +24…+29 °C.

Четвер, 19 червня. Уночі значних опадів не передбачається. Вдень у північних, східних та окремих центральних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Вітер залишатиметься північно-західним, 7–12 м/с, місцями вдень його пориви можуть сягати 15–20 м/с. Температура вночі – від +9 до +15, вдень — у межах +19…+24 градусів. У південних регіонах і на Закарпатті – до +29 °C.

П’ятниця, 20 червня. У нічний період місцями на південному сході пройдуть невеликі дощі. Вдень – незначні опади очікуються на півночі країни. В інших регіонах істотних дощів не прогнозується.

Вітер північно-західного напрямку, зі швидкістю 7–12 м/с, на Лівобережжі вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+14 °C, вдень – від +18 до +23 °C, у південних областях місцями потеплішає до +24…+29 °C.

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Субота, 21 червня. Завдяки впливу антициклону в більшості регіонів встановиться малохмарна, сонячна погода без опадів. У західних областях вітер буде змінних напрямків, на решті території – північно-західного, зі швидкістю 5–10 м/с.

У нічні години температура знизиться до +8…+13 °C, а вдень очікується від +20 до +25 градусів. У південних районах і на Закарпатті буде тепліше – до +26…+28 °C.

Неділя, 22 червня Погода залишатиметься переважно сухою та малохмарною. Невеликі дощі з грозами можливі лише вдень на заході країни.

Вітер зміниться на слабкий, змінного напрямку, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °C, вдень повітря прогріватиметься до +22…+27 °C, на півдні місцями досягатиме +29 °C.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що спека та посуха можуть знищити частину врожаю в Україні.

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