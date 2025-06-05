Пільгова іпотека в дії: які квартири найбільше цікавлять українців

Українці активно оформлюють житло через державну програму пільгового кредитування "єОселя". Найбільший попит мають квартири на первинному ринку вартістю до 2,8 мільйона гривень.

Перевагу покупці найчастіше надають компактному житлу площею від 45 до 70 квадратних метрів – здебільшого однокімнатним або двокімнатним помешканням. Як повідомили OBOZ.UA перший заступник голови правління "Укрфінжитла" Дмитро Вербицький та перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва, з початку 2025 року 59% житла, придбаного в межах програми "єОселя", припадає на новобудови:

40% – це квартири в будинках, уже введених в експлуатацію (первинний продаж),

19% – об’єкти, що ще перебувають на етапі будівництва.

"Нині майже 60% угод у рамках єОселі – це купівля житла в новобудовах. Це свідчення не лише високого попиту, а й реальної підтримки будівельної галузі в Україні", – наголосив Вербицький.

Олена Дмітрієва зазначила, що протягом перших п’яти місяців 2025 року ключові параметри іпотечних кредитів на первинне житло – включно з партнерськими програмами з забудовниками – залишилися майже незмінними. Українці й надалі обирають подібні типи житла й умови придбання.

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Покупці, які беруть участь у програмі "єОселя", найчастіше обирають квартири вартістю від 2,3 до 2,8 млн грн. При цьому близько 28% житла придбано за ціною до 2 млн грн. Стандартний перший внесок за іпотекою не перевищує 30% від загальної вартості помешкання.

Найбільшим попитом користуються 1-2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 кв. м, з яких 41% – це житло до 50 кв. м. У переважній більшості договорів (приблизно 75%) термін кредитування становить 20 років. Основна частина угод (80%) укладається у відносно безпечних регіонах – Києві, Київській області, Львові, Івано-Франківську та Закарпатті.

Від початку 2025 року в межах держпрограми вже видано 2334 пільгових іпотеки на суму понад 4,3 млрд грн. Загалом за 2,5 року дії програми оформлено понад 17 тисяч кредитів на суму понад 28 млрд грн.

єОселя: основні умови пільгового іпотечного кредитування

Державна програма "єОселя" стартувала у жовтні 2022 року й надає українцям можливість придбати власне житло в кредит терміном до 20 років. Ставка складає 7% річних, а для окремих категорій – таких як військові, правоохоронці, медики, вчителі та науковці – діє знижена ставка у 3%.

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Мінімальний початковий внесок зазвичай становить 20% від вартості житла, але для молоді до 25 років його знижено до 10%.

Претендувати на участь у програмі можуть особи, які:

досягли 18 років, але не досягнуть 70 на момент повного погашення кредиту;

не мають у власності житла;

якщо житло є, його площа не повинна перевищувати 52,5 кв. м (+21 кв. м на кожного додаткового члена родини) або воно має розташовуватись у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території;

мають офіційний дохід, який дозволяє регулярно сплачувати щомісячні платежі за кредитом.

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