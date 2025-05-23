Особисті перекази під мікроскопом: коли банківське поповнення картки може зацікавити податкову

В Україні зростає увага до грошових переказів на банківські картки. Системи фінансового моніторингу ретельно контролюють транзакції, з яких має сплачуватися податок.

Це пов'язано з тим, що не всі надходження на картковий рахунок є простим переміщенням власних коштів – деякі з них можуть вважатися доходом, що підлягає оподаткуванню. На це звернули увагу експерти компанії ALEX CONSULTING GROUP у своєму ролику на платформі TikTok.

Які перекази не підлягають оподаткуванню

Державна податкова служба не висловлює інтересу до фінансових операцій, що проводяться між особистими картками одного клієнта – незалежно від того, чи це рахунки в межах одного банку чи в різних установах. Аналогічно, надходження, здійснені через офіційні банківські додатки (наприклад, Приват24, monobank), розцінюються як звичайне внутрішнє переміщення коштів.

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Такі операції не оподатковуються, оскільки банк може підтвердити, що власником обох рахунків є одна й та ж особа. Водночас поповнення через термінали самообслуговування небанківських сервісів є потенційно ризикованими: ідентифікувати особу відправника в таких випадках неможливо.

"Якщо ви поповнили картку через термінал без проходження ідентифікації, у банку можуть виникнути питання. Натомість при вказанні номера телефону чи картки поповнення вважається підтвердженим, і податки не стягуються", – пояснюють експерти.

Періодичні надходження через небанківські термінали без ідентифікації можуть кваліфікуватися як дохід. У такому випадку податкова служба перевірятиме, чи не походять ці кошти від незареєстрованої підприємницької діяльності.

У разі виявлення порушень доведеться сплатити:

штраф за відсутність реєстрації ФОП;

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Щоб уникнути неприємностей із контролюючими органами, краще переводити гроші через офіційні банківські сервіси й зберігати всі квитанції, чеки та виписки як доказ походження коштів.

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