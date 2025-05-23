Личные переводы под микроскопом: когда банковское пополнение карты может заинтересовать налоговую

В Украине растет внимание к денежным переводам на банковские карты. Системы финансового мониторинга тщательно контролируют транзакции, по которым должен уплачиваться налог.

Это связано с тем, что не все поступления на карточный счет являются простым перемещением собственных средств – некоторые из них могут считаться налогооблагаемым доходом. На это обратили внимание эксперты компании ALEX CONSULTING GROUP в своем ролике на платформе TikTok.

Какие переводы не подлежат налогообложению

Государственная налоговая служба не проявляет интереса к финансовым операциям, проводимым между личными карточками одного клиента – независимо от того, это счета в пределах одного банка или в различных учреждениях. Аналогично поступления, осуществленные через официальные банковские приложения (например, Приват24, monobank), расцениваются как обычное внутреннее перемещение средств.

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Такие операции не облагаются налогом, поскольку банк может подтвердить, что владельцем обоих счетов является одно и то же лицо. В то же время пополнение через терминалы самообслуживания небанковских сервисов потенциально рискованно: идентифицировать личность отправителя в таких случаях невозможно.

"Если вы пополнили карту через терминал без прохождения идентификации, у банка могут возникнуть вопросы. При указании номера телефона или карты пополнение считается подтвержденным, и налоги не взимаются", – объясняют эксперты.

Периодические поступления по небанковским терминалам без идентификации могут квалифицироваться как доход. В таком случае налоговая служба будет проверять, не происходят ли эти средства от незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В случае выявления нарушений придется оплатить:

штраф за отсутствие регистрации ФЛП;

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Чтобы избежать неприятностей с контролирующими органами, лучше переводить деньги через официальные банковские сервисы и хранить все квитанции, чеки и выписки как доказательство происхождения средств.

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