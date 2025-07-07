Грозові зливи на частині території країни та до 34 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 8 липня

Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода через надходження субтропічного повітря з Балкан та Передкавказзя. На фоні високих температур у багатьох регіонах розвиватиметься конвективна активність, яка призведе до дощів, гроз, граду та шквалів.

Про це повідомляє Meteoprog. У вівторок, 8 липня, опади з грозами продовжать охоплювати захід і північ України. На заході можливі сильні зливи з градом і поривчастим вітром до 27 м/с.

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Переважатиме південний і південно-східний вітер, 5–10 м/с. Нічні температури будуть у межах +17...+22 °С, денні — +29...+34 °С, а на півдні та в центрі можливе підвищення до +38 °С.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

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