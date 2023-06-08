Краще, ніж в магазині: Як зробити фруктовий лід в домашніх умовах

Фруктовий лід є улюбленою насолодою як для дітей, так і для дорослих. Він не тільки смачний, а й корисний, оскільки зроблений зі свіжих фруктів або фруктового пюре. Якщо ви хочете приготувати його самостійно, в нашій статті ви знайдете рецепт фруктового льоду, а також вдалий вибір поєднань смаків.

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Хоча можна використовувати звичайний магазинний фруктовий сік, варто зазначити, що смак буде менш яскравим, а таке морозиво буде менш корисним. Тому для отримання найсмачнішого і корисного фруктового льоду варто віддати перевагу свіжим фруктам, ягодам або фруктовому пюре.

Ось деякі смачні комбінації смаків: манго-полуниця, кавун-лайм, апельсин-м'ята, банан-полуниця, виноград з м'ятою. Також до фруктового льоду можна додати трохи йогурту, щоб отримати ніжний смак і консистенцію.

Інгредієнти:

Полуниця, апельсин або кавун (або інші фрукти) – 300 г;

Половина лайма;

Гілочка м'яти.

Для приготування фруктового льоду вам знадобляться формочки для морозива. Якщо у вас їх немає, ви можете використовувати паперові або пластикові стаканчики, в які треба вставити палички. Формочки для морозива можна придбати в магазинах товарів для дому або замовити онлайн.

Помийте фрукти або ягоди та очистіть від хвостиків і шкірки. Наріжте їх на невеликі шматочки і подрібніть у блендері. Якщо в фруктах є кісточки, процідіть суміш крізь сито. Додайте вичавлений сік лайма, м'яту і знову збийте у блендері. Якщо суміш виявилась занадто густою, можна розбавити її водою або соком.

Вилийте отриману суміш фруктів і соку у формочки для морозива та вставте палички. Поставте формочки в морозильну камеру на 2-4 години. Також можна додати кілька шматочків свіжих фруктів до кожної формочки, щоб зробити лід ще більш красивим і смачним. Коли фруктовий лід затвердіє, він готовий до подачі. Смачного!

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