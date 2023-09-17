Краще не ризикувати: чотири речі, які не варто класти до пральної машини

Що не підлягає пранню в пральній машині

UAportal підготував практичні поради щодо того, які речі не можна прати в пральній машині. Існує чотири конкретні речі, які потребують інших методів очищення.

Делікатні тканини

Коли потрібно випрати делікатні тканини, краще уникати використання пральної машини. Такі делікатні тканини, як шовк, мереживо та кашемір, потребують особливого догляду, щоб зберегти їхню якість і довговічність.

Збовтування та віджимання у пральній машині може призвести до розтягування, утворення дірок або деформації цих тканин. Замість цього краще прати такі речі вручну або віддавати їх у хімчистку, щоб вони зберегли свій початковий вигляд.

Шкіра та замша

Вироби зі шкіри та замші ніколи не можна прати в пральній машині. Вода і пральний засіб можуть пошкодити їх і призвести до втрати текстури і кольору. Крім того, віджимання в пральній машині може стати причиною утворення складок і деформації матеріалу.

Замість цього використовуйте спеціалізовані засоби для чищення шкіри або замші та дотримуйтесь інструкцій виробника щодо правильного догляду. Також варто регулярно обробляти такі речі кондиціонером для шкіри, щоб вони залишалися м'якими та еластичними.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Взуття та аксесуари

Хоча може виникнути бажання кинути взуття або аксесуари в пральну машину для швидкого очищення, краще цього не робити. Занадто інтенсивний цикл прання може пошкодити структуру та матеріали цих речей.

Замість цього спробуйте ручне прання, використовуйте м'яку тканину і м'який миючий засіб, щоб делікатно очистити виріб. Для взуття використовуйте спеціалізовані засоби для чищення взуття або віддайте його в професійну чистку, якщо це необхідно.

Делікатні прикраси

З одягом з ніжними оздобленнями, такими як паєтки, бісер або вишивка, слід обходитись обережно і не прати їх у пральній машині. Струшування та віджимання можуть призвести до того, що ці елементи втратять міцність, відпадуть або пошкодяться.

Замість цього, очистіть плями або бруд за допомогою м'якого миючого засобу та м'якої тканини. Якщо необхідно, віднесіть ці предмети до професійної клінінгової компанії для спеціалізованого догляду.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!