Краще їх позбутися: названо купюри євро, які викликають проблеми з обміном чи використанням

Українці можуть зіткнутися з труднощами при обміні або використанні окремих купюр євро. Щоб уникнути можливих проблем, варто завчасно обміняти такі банкноти.

Які саме єврокупюри відмовляються приймати майже всюди, розповідає UAportal з посиланням на сайт "Новини.LIVE".

Старі євробанкноти

Готівкове євро почали випускати у 2002 році з ініціативи Європейського центрального банку (ЄЦБ), а з 2013 року в обігу з’явилися модернізовані банкноти. Згідно із законодавством, всі єврокупюри, незалежно від року випуску, мають статус офіційного платіжного засобу. Тобто вони залишаються дійсними без обмежень у часі.

Деякі банки та обмінники, посилаючись на власні внутрішні правила, можуть обмежувати прийом євровалюти старого зразка. Одним із методів таких обмежень є запровадження подвійного обмінного курсу або стягнення додаткової комісії. Це створює незручності для власників таких банкнот, однак їм доводиться йти на витрати, щоб позбутися готівки, яка вже втратила попит.

Щоб протидіяти зловживанням на валютному ринку, Національний банк запровадив постанову №75, яка почала діяти з 21 червня 2023 року. Відповідно до неї, фінансові установи зобов’язані обирати один з двох варіантів: або здійснити обмін іноземної валюти за актуальним курсом, або прийняти банкноти на інкасо з утриманням комісії.

Обмінний пункт має право відмовити в операції лише у разі виявлення підроблених купюр. В усіх інших ситуаціях така відмова може бути розцінена Національним банком як порушення правил.

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Проблемний номінал європейської валюти

Ще однією підставою для відмови в обслуговуванні з боку закладів чи банків може стати номінал купюри. Через велику кількість фальшивок Європейський центральний банк у 2019 році припинив друк банкнот номіналом 500 євро. Попри це, такі гроші досі вважаються чинними й прийнятними до сплати. Водночас у закордонних торговельних мережах, кав’ярнях чи магазинах їх можуть не прийняти.

Щоб уникнути труднощів із використанням купюр великого номіналу, варто заздалегідь обміняти їх на дрібніші. Іншим варіантом є зарахування 500 євро на власний валютний рахунок. Банківська картка є зручнішим та більш універсальним способом розрахунку, ніж готівка.

Раніше ми розповідали, що купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми.

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