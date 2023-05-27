Найкраще смакує на сніданок: рецепт ізраїльської шакшуки
Шакшука – це ізраїльська страва. В її основі – яйця та овочі у томатному соусі.
Інгредієнти:
– Яйця - 5 штук.
– Оливкова олія - 1 ст. л.
– Цибуля - 1 шт.
– Часник - 1 зубчик.
– Солодкий перець - 1 шт.
– Помідори - 4 шт.
– Томатна паста - 2 ст. л.
– Мелений тмин (зіра) - 1 ч. л.
– Паприка - 0.5 ч. л.
– Мелений чорний перець - щіпка.
– Рубана петрушка за смаком.
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Спосіб приготування:
1. Розігрійте оливкову олію, поріжте цибулю та обсмажте її. Болгарський перець також наріжте та смажте 7 хвилин.
2. Помідори наріжте та відправте на пательню, туди ж покладіть томатну пасту та спеції. Додайте трохи цукру та смажте 5 хвилин.
3. На пательню по одному вибийте яйця та смажте 10 хвилин під кришкою. Подавайте з пітою, лавашем чи хлібом.
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