Найкраще смакує на сніданок: рецепт ізраїльської шакшуки

Шакшука – це ізраїльська страва. В її основі – яйця та овочі у томатному соусі.

Інгредієнти:

– Яйця - 5 штук.

– Оливкова олія - 1 ст. л.

– Цибуля - 1 шт.

– Часник - 1 зубчик.

– Солодкий перець - 1 шт.

– Помідори - 4 шт.

– Томатна паста - 2 ст. л.

– Мелений тмин (зіра) - 1 ч. л.

– Паприка - 0.5 ч. л.

– Мелений чорний перець - щіпка.

– Рубана петрушка за смаком.

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Спосіб приготування:

1. Розігрійте оливкову олію, поріжте цибулю та обсмажте її. Болгарський перець також наріжте та смажте 7 хвилин.

2. Помідори наріжте та відправте на пательню, туди ж покладіть томатну пасту та спеції. Додайте трохи цукру та смажте 5 хвилин.

3. На пательню по одному вибийте яйця та смажте 10 хвилин під кришкою. Подавайте з пітою, лавашем чи хлібом.

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