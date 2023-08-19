Найкращі привітання з Яблучним спасом 2023 у віршах та прозі
Свято Преображення Господнього, також відоме як Другий Спас або Яблучний Спас, у 2023 році припадає на 19 серпня. Для християн це особливий день, коли за віруванням Ісус Христос з'явився трьом апостолам у божественному сяйві на горі Фавор в Ізраїлі. В народі це свято також символізує завершення літа і настання нового врожаю. Віруючі відзначають цей день, освячуючи фрукти та овочі в храмах.
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Звертаючи погляд у майбутнє, в 2024 році українці будуть святкувати Преображення Господнього за новим церковним календарем, і це свято припаде на 6 серпня. Нехай це світле свято приносить вам радість і надію, а спільне святкування з рідними заповнить ваші серця теплом та щастям.
Привітання з Яблучним Спасом своїми словами
Вітаю з Яблучним Спасом. Благословення вам та миру бажаю. Аби рік був вдалим, урожай щедрим, життя медовим. Нехай Ісус Христос допоможе подолати труднощі та негаразди.
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Вітаю з Яблучним Спасом. Навіть якщо ваше поле — це офіс, а сад — сімейні клопоти, бажаю, щоби уражай був зрілим, щедрим та багатим. Нехай Господь допомагає вам у справах, ангели охороняють від злого та поганого. Мирного неба над головою та світлого горизонту перед очима.
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовою, ароматної, барвистою, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, благополуччя і найміцнішої віри.
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Нехай фрукти в саду не гниють, взаємини в родині не псуються. Аби врожай був щедрим, робота — у радість. Благословення Господнього, охорони від недоброго, миру та злагоди в домі та в країні. Зі святом Спаса.
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Нехай Ісус Христос відкриє світло Своє перед вами. Заповнить вашу душу теплом, затишком та надією. Аби в році наступному вас чекали лише найкраще та найприємніше. Будьте смиренні, моліться Богові, вірте в Отця. Зі святом Преображення Господнього.
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Від душі вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від смутку і лиха, щоб життя твоє була такою ж яскравою, соковитою, смачною і солодкою, як стигле яблуко. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!
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Нехай Спас Медовий принесе солодке життя. А Спас Яблучний — багате життя. А Горіховий нехай принесе міцне здоров’я. Зі святом Спаса.
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Вітаю зі святом Преображення Господнього і від чистого серця бажаю з кожним днем перетворювати себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровим, сподіватися і любити, мріяти і радувати своє серце з кожною миттю.
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Нехай життя буде смачним, як яблуко. Соковитим, як груша, поживним, як хліб. Солодким, мов мед. Зі святом Преображення Господнього.
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Нехай Яблучний Спас принесе стиглий врожай, злагоду в домі та мир в Україні. Аби небо було чисте, сонце яскраве, у квартирах та будинках — тепло та затишно, на душі — спокійно. Зі святом Преображення Господнього.
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Вітаю зі святом Преображення Господнього і від душі бажаю дивитися з доброю надією в кожне "завтра" і з теплою посмішкою зустрічати кожне "сьогодні". Нехай життя буде щасливою рікою біля берегів радості і блага, Нехай серце твоє щиро любить і вірить тільки в хороше.
Привітання з Яблучним Спасом у віршах
Яблучний Спас сьогодні у нас,
Щедрий врожай він нам несе,
Ділимося всім, що у нас є.
Хай же Господь ще нам дає.
З Преображенням Господнім.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Другий Спас прийшов до нас,
Отже, яблука збирати час,
Поскладати у корзинки,
З медом в храм все принести.
Освятити, поділитись,
решту — в хату принести.
З Яблучним Спасом.
***
Почервоніли яблука в саду,
Я їх до церкви принесу.
Окроплю водою священною,
Поділюся ними з нужденними.
Так Господь велів нам робити,
щоб в щедротах та злагоді жити.
Зі Спасом!
***
Яблучний Спас – 19 серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
***
З Яблуневим Спасом Вас вітаю,
Здоров’я, радості, щастя бажаю.
Щоб збувалися мрії, надії, бажання,
Щоби було духовне й ментальне зростання.
На роботі, щоб були фінансово вигідно,
В домі — тепло, мирно та рідно.
Зі святом Спаса.
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