Лукашенко заявив, що ОДКБ доведеться визначитися з позицією щодо війни в Україні (відео)

Де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає Організацію договору про колективну безпеку визначитися з позицією щодо війни в Україні. За його словами, відсидітися не вийде.

Окрім цього Лукашенко переконаний, що це має згуртувати ОДКБ. Про це самопроголошений президент сказав на зустрічі із генеральним секретарем ОДКБ Імангалі Тасмагамбетовим, повідомляє "Пул первого".

"Якщо хтось думає, що конфлікт України та росії – це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, ні, так не буде. Настане час, він недалеко, буквально завтра, треба буде визначатися, займати певну позицію", – заявив він.

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Лукашенко додав, що разом діяти простіше, спонукаючи країни-учасниці ОДКБ до певних дій. Водночас де-факто президент Білорусі запевнив, що ніхто не штовхатиме держави діяти всупереч своїм національним інтересам.

"Думаю, ось цей складний період ми маємо пройти, і він ще більше згуртує нашу організацію. Давайте подумаємо разом над цим", – додав диктатор.

Нагадаємо, що де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться зради з боку Комітету державної безпеки. Через недовіру до спецслужб він створює додатковий підрозділ охорони.

Також Лукашенко у грудні відмітився новою цинічною заявою про війну в Україні.

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