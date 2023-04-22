Люблять увагу: Чому коти просяться на руки до людей

Ці розкішні тварини відрізняються незалежним та самовільним характером. І хоча кішки живуть поруч з людиною вже багато століть, багато з їх звичок залишається нерозгаданими таємницями. Тваринні експерти пояснили, чому кішки просяться на руки та кусають за ноги.

Згідно з експертами, для більшості кішок пріоритетним є місце, де вони живуть, а не люди, які з ними спілкуються. Кішки зазвичай прив'язуються до тих членів родини, хто найбільше проявляє турботу – хто годує їх та грає з ними.

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Чому коти просяться на руки

Кішки самі вибирають, коли та до кого з людей їм підійти та приділити увагу. Ветеринари вивчили звички цих тварин та відомі причини, чому вони просяться на руки. Основні з них наступні:

Кішці хочеться тепла та ласки. Це може бути проявлено шкрябанням передніми лапками та ходінням по ногах або інших частинах тіла господаря. Потреба у ласці у кішок формується одразу після народження. Кошенята звикають до вилизування, коли кішка-мати робить це під час годування своїх дитинчат, які "добувають" молоко, перебираючи лапками; Якщо мова йде про поведінку кішок, важливо знати, що у них генетично закладений рефлекс мітити своє середовище проживання, тобто коти і кішки сприймають людей як об'єкт, що пересувається їх територією. У тварин знаходяться спеціальні залози, що пахнуть, розташовані на хвості, язику, губах і з боків голови, які коти використовують для позначення своєї території. Крім того, коли кішка хоче їсти або пити, вона може повідомляти про це людині, просячись на руки, а бурчання є сигналом, що тварина вимагає уваги до своєї персони; Якщо кішці страшно, вона може шукати захисту, зазвичай просячись на руки, коли у гості приходить незнайома їй людина, або коли вона опиняється у новому місці. Крім того, фахівці відзначають, що кішки відчувають зміни у біополі людини і можуть "лікувати" господаря, якщо він втомився або захворів, просячись до нього на руки. Дослідження поведінкових особливостей кішок дозволили вченим зробити цікаві висновки про цих пухнастих тварин.

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Чому коти кидаються на ноги людини

Коти – це домашні тварини, які відрізняються високим рівнем грайливості. З віком їх потреба у рухливих іграх може зменшуватись, але цілком природно, що коти будуть продовжувати бути активними. Експерти стверджують, що існує кілька основних причин, чому коти кидаються на ноги людини:

Гра. Котята і молоді коти дуже люблять гратися. Вони задоволення отримують від вистеження і кидання на рухомі предмети. Людські ноги ідеально підходять для цього; Інстинкт мисливця. Коти – це хижаки, у яких генетично закладений мисливський інстинкт. Кидаючись на ноги, вони розвивають цей інстинкт; Потреба уваги. Якщо кіт не отримує достатньо уваги та ласки від свого власника, він може почати вимагати її за допомогою кусання або кидання на ноги людини, яка є важливою для кота; Стрес. Коти є дуже чутливими тваринами, які схильні до стресу. Якщо господар їх образив або поранив, або тварини опинилися в стресовій ситуації, то вони можуть почати кусатися, в тому числі за ноги.

Усі ці причини зрозумілі і зрідка викликають серйозні проблеми. Якщо кіт кидається на ноги занадто часто або занадто агресивно, варто звернутися за консультацією до ветеринарного лікаря або експерта з поведінки тварин.

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